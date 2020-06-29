رياضة | مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز كيكي سيتين مدرب برشلونة مفاجأة كبيرة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهتهما المرتقبة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا.

وتضمنت القائمة سيرجي روبرتو الذي حصل على التصريح الطبي اللازم الذي يثبت تعافيه من الإصابة السابقة.

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كما تضمنت القائمة، الدولي البرازيلي آرثر ميلو، الذي تجاوز الفحص الطبي بالأمس تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وظهر في القائمة التي ضمت 23 لاعبا كلا من: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، كليمنت لينجليه، أنطوان جريزمان، جوردي ألبا، مارتن برايثوايت، سيرجي روبرتو، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، ريكي بويج، أليكس كويادو، أنسو فاتي، رونالد أراوخو ومونشو.

ويحتل برشلونة وصافة "الليجا" متخلفا بنقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الـ71 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.