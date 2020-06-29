رياضة | الشناوي: لدينا طموح كبير للتتويج بلقب إفريقيا.. والأهلي سيكون جاهزًا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي: لدينا طموح كبير للتتويج بلقب إفريقيا.. والأهلي سيكون جاهزًا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة من جديد للتدريبات الجماعية مع زملائه على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الشناوي: «الفترة التي ابتعدنا فيها عن التدريبات كانت صعبة للغاية، ولكنها مرت على جميع فرق العالم، وأتمنى أن تعود الأمور إلى الوضع الطبيعي تدريجيًا».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية التي سبقت عودتنا للتدريبات الجماعية كنا نتدرب فيها بقوة، ولكن بشكل فردي؛ للحفاظ على لياقتنا البدنية، وكان هناك التزام من جميع اللاعبين بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني».

وأشار الشناوي إلى أن التدريبات الأخيرة على ملعب التتش كشفت عن جاهزية اللاعبين للعودة للمباريات بقوة، خاصة بعدما حافظ الجميع على لياقتهم إلى حد كبير في ضوء الالتزام بالتدريبات اليومية والبرامج التي قام الفريق بتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وواصل حارس الأهلي حديثه قائلا: «نخوض التدريبات حاليا بصورة يومية وبشكل قوي جدًا، وسنكون جاهزين لعودة الدوري فور الإعلان رسميًا عن جداول المسابقة».

وأضاف: «مازال لدينا متسع من الوقت لإعلان جاهزيتنا، ولكن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع خلال التدريبات اليومية، في ظل الحماس الذي يتحلى به جميع اللاعبين من أجل العودة بقوة للمباريات».

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وأوضح الشناوي أن الفريق يحتاج إلي مباراتين فى الدوري على أقصى تقدير لاستعادة «فورمة» المباريات بعد فترة التوقف التى استمرت طوال الشهور الماضية ،و هذا الامر معروف وتمر به كل أندية العالم.

وعن بطولة إفريقيا قال الشناوي: «بالطبع دوري أبطال إفريقيا هدف مهم ورئيسي بالنسبة لنا، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على مسابقة الدوري والعودة للمباريات المحلية مع استعادة لياقة المباريات، والارتقاء بلياقتنا الفنية والبدنية قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف حارس الأهلي: «بغض النظر عن النظام الذى سيتم تطبيقه لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا، فنحن جاهزون وبقوة ولدينا طموح كبير ومشروع لاستعادة البطولة الإفريقية هذا الموسم وإهدائها لجماهير الأهلي».

وأكد الشناوي أنه يتمنى استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بنفس النظام المعتاد بحيث نخوض مباراتي الذهاب والإياب كما هو معتاد.

وعما يتردد عن إقامة المباريات المتبقية من دوري الابطال فى إحدى الدول المحايدة قال الشناوي: « نبقى جاهزين لكل الاحتمالات، ونحترم قرارات الكاف، خاصة أننا نمر بظروف استثنائية صعبة على الجميع، وتعاني منها في كل فرق العالم بسبب جائحة كورونا».

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تخطي هذه المرحلة الصعبة وأن تعود الحياة لطبيعتها مع ضمان الحفاظ على سلامة الجميع .