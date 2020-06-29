رياضة | شركة تعلن إجراء "مسحة كورونا" مجانا لمتتخبات اللجنة البارالمبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة تعلن إجراء "مسحة كورونا" مجانا لمتتخبات اللجنة البارالمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت اللجنة البارالمبية المصرية المسئولة عن رياضات ذوى الإعاقة مع إحدى شركات الأدوية الخاصة على إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخبات التى تشرف عليها اللجنة البارالمبية وهى العاب، رفع الأثقال والسباحة وألعاب القوى تمهيدا لعودة النشاط من جديد وبدء الإستعداد للدورة البارالمبية بطوكيو التى تم تأجيلها الى 2021.

واتفق محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية مع المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة الشركة على إجراء المسحات للمنتخبات التى تشرف عليها اللجنة البارالمبية، ليعلن وجيه على الفور ان إجراء المسحات للاعبين والاجهزة الفنية لتلك المنتخبات مجانا ، مؤكدا ان خدمة تلك المنتخبات يعد واجب وطنى مهم خاصة مع الأبطال الكبار الذين يمثلون مصر فى المحافل الدولية الكبرى ونجاحهم فى تحقيق العديد من الميداليات خلال مشاركتهم فى الدورات البارالمبية واسعاد الشعب المصرى.

وهذه الشركة هى نفس الشركة التى اتفق معها اتحاد الكرة وقامت بإجراء مسحات لفرق الدورى الممتاز، واظهرت نتائج رائعة، حيث كشفت عن وجود حالات كورونا لم يكن لديها اى اعراض للفيروس ، وهو ما يؤكد مصدقيتها وقوة نتائج تحليلاتها، بالإضافة إلى قيامه بخدمة إجراء المسحات عن طريق السيارة، تخفيفا على المواطنين.