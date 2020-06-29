رياضة | عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النادي الزمالك على أعتاب حسم صفقة نارية جديدة لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، حيث اقترب بشدة من التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "غانا سوكر نت" الغاني أن نادي الزمالك أصبح قريبًا من حسم التعاقد مع واحد من أبرز المهاجمين الأفارقة المحترفين في الدوري المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وهو مهاجم الأهلي السابق جون آنطوي لاعب فريق بيراميدز الحالي، لقيادة الهجوم الأبيض في الموسم الجديد.

وأوضح الموقع الغاني أن الزمالك حسم صفقة التعاقد مع جون أنطوي من نادي بيراميدز مقابل 900 ألف دولار، لينضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

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وسبق ولعب جون أنطوي ضمن صفوف عدة أندية مصرية منها الإسماعيلي والأهلي، وأخيرًا بيراميدز، وقدم مستويات رائعة وسجل العديد من الأهداف الحاسمة خلال مشواره في الملاعب المصرية، ويمتلك اللاعب قدرات تهديفية وإمكانيات فنية عالية تجعله إضافة قوية لأي فريق.

وأكد التقرير الغاني أنه حال إتمام تعاقد الزمالك مع الغاني جون آنطوي سيكون ذلك على حساب المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو والذي سيرحل عن صفوف الفريق بالموسم المقبل، بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويأتي خبر تعاقد الزمالك مع جون آنطوي متزامنًا مع إعلان قناة الزمالك حسم مسئولي القلعة البيضاء الصفقة الخامسة للفريق في الميركاتو الصيفي، بإتمام التعاقد مع واحد من أهم لاعبي الدوري الممتاز دون الكشف عن هوية اللاعب أو تفاصيل الصفقة.

وحسم الزمالك التعاقد مع 5 صفقات في فترة الإنتقالات الصيفية، بينهم آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، وحمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي، و3 صفقات أخري لم يتم الكشف عن هويتهم منهم صفقة وصفتها قناة القلعة البيضاء بأنها "الصفقة الحلم" لجماهير الفريق.