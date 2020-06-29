رياضة | بنفيكا يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بنفيكا يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن مسئولي بنفيكا البرتغالي متهمين بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام السابق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية بأن بنفيكا أبدى رغبته في التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن بنفيكا لديه طموح كبير في الموسم المقبل ما قد يدفع إدارة النادي للتخلي عن المدير الفني الحالي برونو لاجي على الرغم من أن بنفيكا يبتعد بفارق 3 نقاط عن بورتو صاحب الصدارة.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن بنفيكا يمتلك الفرصة للتعاقد مع بوتشيتينو البالغ من العمر 48 عامًا وذلك بسبب رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.