رياضة | فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسئولوا النادي الأهلي من الحصول على توقيع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين إضافيين.
فايلر يرفض طلب لجنة التخطيط
رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح بمنح حسام عاشور لاعب خط وسط القلعة الحمراء فرصة جديدة مشددا على أن اللاعب ليس ضمن اهتماماته.
ويرى فايلر أن حسام عاشور لا يناسب مشروعه مع الأهلي ومن ثم لا بد من رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد لتجنب المشاكل.
وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد حسام عاشور مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.
وتمنى فايلر التوفيق لحسام عاشور مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.