رياضة | فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولوا النادي الأهلي من الحصول على توقيع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين إضافيين.

فايلر يرفض طلب لجنة التخطيط

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط لكرة القدم برئاسة محسن صالح بمنح حسام عاشور لاعب خط وسط القلعة الحمراء فرصة جديدة مشددا على أن اللاعب ليس ضمن اهتماماته.

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ويرى فايلر أن حسام عاشور لا يناسب مشروعه مع الأهلي ومن ثم لا بد من رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد لتجنب المشاكل.

وصرح المدرب السويسري أنه لا يريد حسام عاشور مع الفريق في الموسم الجديد، بسبب عدم الحاجة الفنية له، كما شدد على أن رحيل الاعب عن الأهلي أمر لا يقبل النقاش.

وتمنى فايلر التوفيق لحسام عاشور مع فريقه المقبل حتى وإن كان الغريم التقليدي الزمالك في إشارة لغلق الباب أمام بقاء الاعب في الأهلي.