رياضة | برشلونة يواجه أتليتكو مدريد في لقاء الفرصة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يواجه أتليتكو مدريد في لقاء الفرصة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض برشلونة اختبارا مصيريا في سعيه الى وقف نزيف النقاط، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون برشلونة مطالبا بتفادي خسارة النقاط، وهذه المرة على أرضه أمام أتلتيكو الذي استعاد عافيته بعد تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو، وحقق أربع انتصارات متتالية انتزع بها المركز الثالث من إشبيلية.

ويدرك برشلونة أن إهدار أي نقطة في مواجهة الغد سيضعف بشكل كبير حظوظه في الدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي، خصوصا وأن النادي الملكي يخوض اختبارا سهلا نسبيا أمام خيتافي السادس والذي تراجعت نتائجه عقب استئناف المنافسات، حيث حصد 4 نقاط في خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.