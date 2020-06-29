رياضة | الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية دون مشاكل.

وكان الأهلي قد قرر أن تكون تدريبات الفريق غدًا على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا وذلك بعد أن تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

ومن ناحية آخرى قرر النادي الأهلي، عدم بيع اللاعب وامكانية اعارته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر.