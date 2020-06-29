الامارات | اتحاد الكرة يعلن بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات.. كما انفردت "الإمارات اليوم"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسمياً مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي تمت إقالته من منصبه على الرغم من أنه لم يقد المنتخب في أي مباراة منذ التعاقد معه في ديسمبر الماضي.

وسيتولى بينتو قيادة المنتخب خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت "الامارات اليوم" قد انفردت بخبر اتفاق اتحاد القدم الإماراتي رسميا مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتولي تدريب المنتخب الوطني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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