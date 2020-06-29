الامارات | عاجل.. عودة تدريبات فرق الدوري الإماراتي 11 يوليو المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عودة تدريبات فرق الدوري الإماراتي 11 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، عودة تدريبات الفرق بدءاً من 11 يوليو المقبل، علما أن رابطة المحترفين كانت قد أعلنت الثالث من ستمبر المقبل موعداً لإنطلاقة الموسم الجديد .
يذكر أن رابطة المحترفين قررت إلغاء الدوري لموسم 2019 -2020 وشطب نتائج الفرق، علما أن شباب الأهلي كان قد يتصدر ترتيب الفرق حتى الجولة 19، كما قرر اتحاد الكرة عدم استكمال دوري الدرجة الأولى، وإلغاء نتائج الفرق، وإلغاء الصعود لدوري المحترفين.
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