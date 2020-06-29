الامارات | بالفيديو: ميسي يتجاهل كيكي ومساعده.. "أزمة داخلية في برشلونة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ميسي يتجاهل كيكي ومساعده.. "أزمة داخلية في برشلونة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مشجعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل يكشف عن أزمة ثقة بين نجوم برشلونة يتقدمهم قائد الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز مع مدربهم الإسباني كيكي سيتيين بعد النتائج السلبية الأخيرة التي كلفت «البلوغرانا» خسارة أربع نقاط في المباريات الخمس الماضية بعد العودة من كورونا.

وأظهر الفيديو تجاهل ميسي تعليمات الجهاز الفني في إحدى لحظات الاستراحة بمباراة البارسا مع سلتا فيغو السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل 2-2، إذ توقف اللعب ليتسنى للاعبين شرب المياه ولكن ميسي لم يأبه لكلمات مساعد المدرب إدير سارابيا، وتفوق بكلمات غير مفهومة على مسمع ومرأى من كيكي الذي بدا يراقبه بدهشة.

وكانت وكالات الأنباء العالمية قد أشارت إلى وجود أزمة بين نجوم لاعبي برشلونة والمدرب كيكي، تكشفت أخيراً بتصريح سواريز الذي ألمح خلاله إلى مسؤولية المدرب عن فقدان الفريق لنقاط مهمة، وقال: «على المدرب تحليل موقف الفريق. لدينا انطباع بفقدان نقاط مهمة بعيدا عن قواعدنا ولم نكن معتادين على خسارتها في المواسم السابقة».

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من جهتها، أفادت صحيفة "ماركا" بأن "لاعبي برشلونة لا يكترثون لتعليمات كيكي خلال حديثه لهم في غرفة تبديل ملابس الفريق أو في فترات الاستراحة لشرب المياه"، مشيرة إلى وجود "مشكلات داخل الفريق".

يذكر أن برشلونة سيخوض اختباراً مصيريا في سعيه الى وقف نزيف النقاط عندما يستضيف أتلتيكو مدريد غداً الثلاثاء في افتتاح المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني.

وأصبح برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما كان متقدما على الأخير بالفارق ذاته، مما يعني أن «الملكي» بات الأقرب لاستعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائنه منذ 2017.

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