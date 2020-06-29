الامارات | تصريح مستفز من مدرب إسبانيول لريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مستفز من مدرب إسبانيول لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى المدير الفني المؤقت لفريق إسبانيول فرانسيسكو روفيتي على أداء لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق على ملعبه أمام ريال مدريد صفر-1 أمس الاحد، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن "إسبانيول افتقد مشجعيه ولو حضروا لكان قد تغلب على ريال مدريد".

وكان إسبانيول، صاحب المركز الـ20 الأخير في الدوري الإسباني، قد أعلن الجمعة الماضي عن إقالة أبيلاردو من منصب المدير الفني، وأسند مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى روفيتي.

وقال روفيتي عقب مباراة أمس: «فخور بلاعبي الفريق، لقد أدوا بروح الفريق الحقيقية».

وعن غياب الجماهير عن المباريات، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال روفيتي: «لقد افتقدنا الجماهير، والمؤكد أنه بحضورهم، ما كنا لنخسر هذه المباراة (أمام ريال مدريد)».

من جهته، أبدى كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد سعادته بالفوز الذي حققه النادي الملكي، مؤكدا أن الفريق يعتبر كل مبارياته المتبقية في المسابقة بمثابة نهائي.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول لينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة الذي تعادل مع سيلتا فيغو 2 - 2 السبت الماضي في المرحلة نفسها.

وحسم الريال المباراة بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله البرازيلي كاسيميرو إثر تمريرة رائعة بلمسة مهارية من بنزيمة.

وقال بنزيمة عقب المباراة: «كانت تمريرة جيدة، ولكن الشيء المهم هو أن كاسيميرو استغلها بشكل جيد، كنت أعرف أن يركض خلفي».

وأضاف بنزيمة بشأن الصراع على اللقب مع برشلونة في المراحل الست المتبقية من الدوري:«نحن نركز فقط على مبارياتنا، ونعتبر كل مباراة بمثابة مباراة نهائية، وقد حصدنا ثلاث نقاط من هذه المباراة (أمام إسبانيول).»



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