شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد: طلعت يوسف رفض خوض التمرين قبل نتيجة المسحة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى، أن هناك حالة قلق عارمة داخل صفوف فريقه بعد ظهور حالة كورونا بين لاعبيه.

وقال إبراهيم فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت: "كان عندنا تمرين أمبارح وطلعت يوسف رفض بدء التمرين قبل ظهور نتيجة المسحة الثانية، وبالفعل ظهرت اليوم واكتشفنا إصابة لاعب بفيروس كورونا، رغم أن المسحة الاولى لكل اللاعبين سلبية، 5 أيام فرق وحدثت إصابة فماذا سنفعل هل نجرى كل يوم مسحة كورونا؟

وأضاف مدرب زعيم الثغر: "سلمنا اللاعبين ملابس الأسبوع بشكل كامل وكل أدوات التعقيم والتطهير لعدم دخول غرف الملابس والحمامات والأوض والأماكن المغلقة من السيارة للتمرين ومن التمرين لخارج النادى، ونتدرب على ثلاث مجموعات لمدة 3 أيام ضمن الخطة الاحترازية التى وضعها النادى لمواجهة وباء كورونا".

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وتابع محمد إبراهيم: "أنا ضد توقف النشاط الكروى ولكن غياب الوعى هو الأزمة الأكبر التى تواجهنا، بعض اللاعبين يفتقدون الوعى الكامل بخطورة الموقف، لابد من تنظيم محاضرات تثقيف للاعبين بخطورة الموقف الراهن خاصة أن مصيرنا مرتبط ببعضنا البعض، تونس بقالهم أكثر من 20 يوما بدون تسجيل إصابة واحدة، لديهم وعى كبير بمخاطر الوباء وكيفية تفاديه".

أعلن نادى الإتحاد السكندرى إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى واتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا".