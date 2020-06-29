شكرا لقرائتكم فرج عامر يحضر مران سموحة بعد تأكد سلبية فحوصات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه فى تدريب فريق الكرة اليوم، في إطار الاستعدادات لعودة الدورى الممتاز المقرر له أوائل شهر أغسطس القادم. حضر فرج عامر تدريب سموحة، عقب الإعلان عن سلبية المسحة الثانية للجهاز الفنى والادارى والطبى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق وحرص على توجيه كلمة للاعبين داخل الملعب طالبهم خلالها بضرورة الحرص والإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والسلامة والابتعاد عن الكافيهات والمطاعم خلال تواجدهم خارج النادى . وقال فرج عامر للاعبي سموحة أنه يعلم جيدا مدى إلتزام جميع اللاعبين داخل النادى وخارجه متمنيا بذل الجهد خلال المرحلة المقبلة للعودة سريعا لفورمة المباريات. Advertisements وقام حماده صدقى المدير الفني لسموحة، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض التدريبات مؤكدا على إلتزام الجميع داخل الفريق وأعضاء الجهاز المعاون له حرصا لى سلامة الجميع. وجاءت نتيجة المسحة الثانية لفريق سموحة سلبية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

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