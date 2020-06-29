شكرا لقرائتكم حازم إمام: هموت وأعرف صفقة الزمالك الخامسة.. ممكن دونجا أو السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تشوقه الشديد لمعرفة صفقة الزمالك التى وصفت بالعيار الثقيل.

وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت: "هموت وأعرف صفقة الزمالك اللى أعلنوا عنها، هحاول أسأل واعرف، بس متوقع اسمين إما عبد الله السعيد نجم الأهلى وبيراميدز أو نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز، أصل هيكون مين تانى واسم تقيل؟".

وأعلن برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكدين أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة أن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسما كبيرا فى عالم كرة القدم.

وكان فتحى جبال، المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثى لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجارى قبل الانضمام إلى الزمالك.

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وقال جبال فى تصريحات لإذاعة IFM التونسية: أرجح استكمال المثلوثى الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئى فى هذا الشأن".

كان مصدر قد أكد أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.