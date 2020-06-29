شكرا لقرائتكم أحمد السعدنى لـ صالح جمعة: الوحيد اللى طلع من كورونا بمصلحة مبروك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الفنان أحمد السعدني، على منح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، صالح جمعة فرصة ثانية، والسماح بخوض اللاعب للتدريبات الجماعية مع زملائه بالفريق بداية من تدريبات الغد.

ونشر أحمد السعدنى صورة لصالح جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وعلق عليها: الوحيد اللى طلع من كورونا بمصلحة، مبروك.

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وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيشارك غداً فى تدريبات الفريق الجماعية، موضحاً أن اللاعب خاض برنامجاً تأهيلياً مكثفاً خلال الفترة الماضية فى الجيم وسيكون متواجداً غداً فى تدريبات الفريق الجماعية.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم، الاثنين، فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة: "أنت لاعب موهوب ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية.. ستشارك فى التدريبات الجماعية بداية من الغد".

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلى أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينية فايلر ومواصلة التأهيل فى صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.