شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ الخليج 365.. بيراميدز يعلن تمديد عقد على جبر عامين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز تمديد تعاقده مع المدافع على جبر، لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022.

يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "الخليج 365" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق.



ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.

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أوضح عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى أن على جبر كان عقده القديم ينتهى عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا فى النادى حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر الذى وقع مؤخرا على عقده الجديد والذى يستمر بموجبه لعام 2024، فى إطار حرص إدارة بيراميدز على تجديد عقود العناصر الأساسية بالفريق.

ويعتبر على جبر من أهم العناصر الأساسية فى صفوف بيراميدز، حيث شارك مع الفريق فى 11 مباراة بالدورى الممتاز خلال الموسم الحالى وسجل هدفا، كما شارك فى 8 مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك، بجانب مباراة واحدة فى بطولة كأس مصر.