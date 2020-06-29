شكرا لقرائتكم طارق مؤمن لـ رنيم الوليلى: أنا محظوظ لوجودك فى حياتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق مؤمن بطل العالم للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً للرجال، رسالة رومنسية مطولة لزوجته رنيم الوليلى المصنفة العالمية الأولى للسيدات، والتى اعتزلت مؤخراً بقرار مفاجئ بهدف التركيز فى الفترة المقبلة مع أسرتها.

وقال طارق مؤمن عبر حسابه الشخصى على انستجرام:

لقد مرت 4 أيام على إعلان اعتزالك وبغض النظر عن مدى صعوبة محاولتى التوصل إلى الكلمات المناسبة لهذا المنشور .....لم أنجح....!!! لدى الكثير من العواطف، أشياء كثيرة أريد أن أقولها، أشياء لا أستطيع حتى التعبير عنها بالكلمات، فى كل مرة ينتهى بى الأمر بعدد لا يحصى من الجمل العشوائية غير المترابطة التى لا معنى لها على الإطلاق ........ مهما يكن!

ولكن كيف يمكننى أن أعقل إذا كنا على وشك أن نسقط الستار على قصة نجاح استمرت 25 عامًا؟

قصة حضرتها لحسن الحظ من البداية إلى النهاية.

على مدى السنوات التسع الماضية، كان لى شرف القيام برحلة لا تصدق مع البطلة الرائعة وصاحبة القلب الطيب والمتواضعة والجميلة فى رياضة الاسكواش.

لن أتحدث عن كيف طورت مستوى جيلك لرفع لعبتنا الجميلة إلى مستويات أعلى.

Advertisements

كنت متواضعة فى النصر وكريمة فى الهزيمة، أخلاقيات عملك كانت لا يعلى عليها، كان لديك دائمًا وقت للمشجعين، والتقاط الصور معهم (بغض النظر عن الوقت الذى يستغرقه فقط لجعل الجميع سعداء).

كنت دائمًا رائعة مع الأطفال الذين يتطلعون إليك (وما زالوا يفعلون ذلك). من يحتاج إلى نصيحة، كنت دائمًا هناك لمساعدتهم.

لا عجب أنك ربحت جائزة "أفضل روح رياضية فى الاسكواش" 4 سنوات متتالية !! الحديث عن مهنتك فى الإسكواش فى صيغة الماضى يبدو غريباً للغاية، عزيزتى رينو، بصفتى لاعب زميل للاسكواش، كان شرفًا أن أشهد القصة الرائعة وهي: حياتك المهنية.

لا تفقد الرياضة كل يوم ظاهرة مثلك، لقد كنت مميزة جدًا بالنسبة لنا جميعًا وكان من المحزن أن نقول وداعًا.

كزوجك، أنا محظوظ حقًا لوجودك فى حياتي، أنا سعيد جدًا لأننى ما زلت أراك كل يوم، وأبدأ عائلة جديدة كاملة معك، وسأشاهد أطفالنا يكبرون حول أفضل أم فى العالم كله.