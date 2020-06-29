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المقاصة يجري مسحة كورونا الثانية بحضور وليد العطار

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جدة - عمرو شويل  

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة المسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا صباح اليوم، وذلك تمهيدا لعودة تدريبات الفريق.

 

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

 

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وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

 

وحرص وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة إجراءات سحب المسحات للاعبي المقاصة والجهاز الفني، وكان في استقباله وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة.

 

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية نتائج المسحة الثانية التي خضع لها الفريق اليوم، علمًا أن نتائج المسحة الأولى للفريق جاءت جميعها سلبية.

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