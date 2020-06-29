الأهلى يرفع معدلات اللياقة البدنية في تدريبات اليوم

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جدة - عمرو شويل خاض النادى الأهلى مرانه اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وشهد المران رفع لمعدلات الكفاءة البدنية بصورة كبيرة في تدريبات اليوم











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