شكرا لقرائتكم حازم إمام: مصر كلها مقتنعة أن صالح جمعة لاعب كويس ويا رب يمسك الفرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة لصالح جمعة صانع ألعاب الأهلى عقب إعلان قرار عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من الغد بعد فترة تجميد طويلة.

وقال الثعلب الصغير عبر برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت: "صالح جمعة لاعب كويس يا رب يمسك فى الفرصة ويشتغل على نفسه، مصر كلها مقتنعة أنه لاعب كويس إلا هو الوحيد اللى مش حاسس بكدا".

ويضيف حازم إمام: "يا صالح الأيام بتعدى والعمر بيجرى وهترجع تندم على الفرص دى، أنا رغم أنى لعبت 10 سنين وعملت شوية حاجات مع الزمالك والمنتخب الأول ومنتخب الشباب بقعد أقول لنفسى فيها لو كنت شديت على نفسك سنتين بس فين مبقاش ينفع الندم، يا ريت تتعلم".

وتابع الثعلب الصغير: "بزعل أوى على اللاعيبة اللى بتفرط فى موهبتها بسهولة، كل الناس عايزاك كويس يا صالح ورينا بقى أنت عايز إيه".

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وعن عودة محمد محمود لتدريبات الأهلى علق حازم إمام: "لاعب كويس أوى وموهوب وكان مع دجلة ظاهر جدا، حظه وحش إصابتين صليبى ورا بعض بس هيرجع عشان لسه صغير وعنده إصرار".

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيشارك غداً فى تدريبات الفريق الجماعية، موضحاً أن اللاعب خاض برنامجاً تأهيلياً مكثفاً خلال الفترة الماضية فى الجيم وسيكون متواجداً غداً فى تدريبات الفريق الجماعية.

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلى أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينيه فايلر ومواصلة التأهيل فى صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.