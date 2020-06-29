شكرا لقرائتكم وفاة مجدى الأمير مراقب مباريات القسم الثانى إثر إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى مجدى الأمير مراقب مباريات القسم الثانى وعضو منطقة الأقصر لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحرص أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على توجيه العزاء فى الفقيد، كما نعت اللجنة الخماسية الراحل مجدى الأمير داعين الله أن يتغمده فى رحمته.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بعض الشروط لتأجيل أو الغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئى تأجيل أو إلغاء أى مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.