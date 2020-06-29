شكرا لقرائتكم تشافي: آمل تدريب برشلونة.. وإعادته إلى الانتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق أنه يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كمدرب عندما يأتي الوقت المناسب وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشابي، الذي يدرب السد القطري حاليا، كان قريبا من تدريب برشلونة بدلا من إرنيستو فالفيردي سقبل تعيين كيكي سيتيين في يناير الماضي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية.

ويتأخر برشلونة بفاق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر برصيد 71 نقطة قبل ست جولات على نهاية الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وكشف تشابي البالغ عمره 40 عاما عن خططه المستقبلية في لقاء عبر الفيديو مع صحيفة "سبورت" الإسبانية اليومية قائلا: أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات، وفي حال توليت المسؤولية فإنني سأبدأ من الصفر.

وأضاف: أنا ابن النادي. أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر. قلت لذلك عدة مرات لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة.

وستقام انتخابات رئاسة برشلونة في صيف 2021، لاختيار رئيس خلفاً لخوسيه ماريا بارتوميو الذي استلم المنصف في 2015، وعن ذلك يقول تشافي: من الواضح أنه بعد الانتخابات ستتضح الأمور بالطبع. أنا لا استبعد أي شيء. حضروا لي في يناير وتحدثنا، أبلغتهم أن الظروف والتوقيت غير مناسبين.