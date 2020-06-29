شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهزم إسبانيول بصعوبة.. ويبتعد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ابتعد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام برشلونة، الذي تعادل مع سلتا فيغو يوم السبت 2 - 2، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لريال مدريد والحادي والعشرين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثمانٍ.

فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لإسبانيول والثامنة عشرة له هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.