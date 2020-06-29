شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يقلب خسارته أمام بارما في 3 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفظ إنتر بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه بارما، إلى فوز مثير 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد تعادله المخيب 3 - 3 مع ضيفه ساسولو في المرحلة الماضية، إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل عشر مراحل على نهاية البطولة. في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وبادر بارما بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري المخضرم جيرفينيو في الدقيقة 14، لكن الهولندي ستيفن دي فري أدرك التعادل لإنتر في الدقيقة 84.

ولعب بارما بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 85، ليستغل إنتر النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثاني عن طريق لاعبه الشاب أليساندرو باستوني في الدقيقة 87.