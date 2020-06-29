قائمة هدافي 2020.. ميسي في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، قائمة هدافي القارة الأوروبية، بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى، في عام 2020.

وقدم المهاجم البولندي مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي، توجها بحصوله على جائزة هداف دوري الدرجة الأولى الألماني، برصيد 34 هدفًا، خلال 31 مباراة لعبها في "بوندسليجا".

وسجل ليفاندوفسكي 19 هدفًا خلال 17 مباراة لعبها في مختلف المسابقات بالعام الحالي، والذي شهد توقف نشاط كرة القدم بين شهرين وثلاثة أشهر في الدوريات الكبرى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد خلال شهر مارس الماضي.

ويبتعد هداف بايرن ميونخ بفارق ثلاثة أهداف أمام النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، الذي سجل 16 هدفًا منذ انضمامه لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفي المركز الثالث يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي افتتح عام 2020 بشكل مثالي، قبل توقف منافسات كرة القدم، وسجل نجم ريال مدريد السابق 15 هدفًا في 15 مباراة لعبها حتى الآن.

وابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المنافسة على صدارة هدافي عام 2020، حيث سجل 11 هدفًا خلال العام الحالي، تساوى بهم في المركز العاشر مع البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم فريق إنترناسيونالي الإيطالي.

وفيما يلي قائمة هدافي 2020 بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى:

1- روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني): 19 هدفًا

2- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني): 16 هدفًا

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3- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 15 هدفًا

4- يوسيب إليتشيتش (أتالانتا الإيطالي): 14 هدفًا

5- كاي هافرتز (باير ليفركوزن الألماني): 13 هدفًا

5- أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت الألماني): 13 هدفًا

7- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 12 هدفًا

7- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي): 12 هدفًا

7- موسى ديمبيلي (ليون الفرنسي): 12 هدفًا

10- روميلو لوكاكو (إنترناسيونالي الإيطالي): 11 هدفًا

10- ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 11 هدفًا