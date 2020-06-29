"حتى 2024".. بيراميدز يمدد عقد علي جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تمديد التعاقد مع مدافع الفريق علي جبر لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2024.

تأتي تلك الخطوة في إطار خطة إدارة بيراميدز للحفاظ على نجوم الفريق.

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وافاد نادي بيراميدز عبر بيان رسمي، أن علي جبر وقع على عقده الجديد مع بيراميدز في هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.

وقال عمرو بسيوني في تصريحاته بعد توقيع علي جبر "كان عقده القديم ينتهي عام 2022 ووقع عقدا جديدا يبقى بموجبه لموسمين إضافيين ويصبح مستمرا في النادي حتى عام 2024، على غرار ما حدث مع عمر جابر".

وأشار بيراميدز في بيانه الى أن جبر يعد من أهم العناصر الأساسية في الفريق، حيث شارك في ١١ مباراة بالدوري خلال الموسم الحالي وسجل هدفا، كما شارك في ٨ مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك، بجانب مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.