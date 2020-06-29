مدرب الاتحاد السكندري يطالب بنشر الوعي بين اللاعبين للتعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



طالب محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضرورة وجود طرق مختلفة لنشر الوعي بين اللاعبين من أجل التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً الى انه لمس قلة وعي عدد من اللاعبين بشكل عام.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق عن اكتشافه لحالة جديدة لفيروس كورونا بين صفوفه ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية في الفريق حالتين بعد المسحة الثانية.

وقال مدرب الاتحاد في تصريحات لراديو أون سبورت "سوف نبدء أول تدريب خلال الساعات القادمة وهناك اجراءات احترازية وقواعد وضعها الجهاز الطبي من أجل سلامة الجميع".

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وواصل "اكتشفنا حالة جديدة بعد المسحة الثانية، طلعت يوسف كان قد سبق وقرر تأجيل التدريبات لما بعد المسحة الثانية، لكن يجب أن يزيد الوعي عند اللاعبين، خاصة خارج النادي".

واستمر "الأمر ليس بتلك السهولة وهناك قلق لكن الحياة لن تتوقف".

وشدد "وقت توقف النشاط في سنوات سابقة قمنا بمظاهرات لنطالب بعودة نشاط كرة القدم، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك طرق عديدة ومحاضرات لنشر الوعي بين اللاعبين".

واختتم "في الحقيقة أجد أن هناك عدم وعي لدى العديد من اللاعبين، الأمر مهم ويجب على الإعلام التركيز في هذا الجانب، نحن قمنا بعقد محاضرات من أجل زيادة الوعي".