رياضة | أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند، أرقامه هذا الموسم مقارنة بالثنائي داني كارفاخال لاعب ريال مدريد وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

ورفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، استعادة حكيمي مجددًا، رغم تألقه اللافت للنظر خلال الموسمين الماضيين مع دورتموند.

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ويهدف الدولي المغربي من إعادة نشر هذه التغريدة، توجيه رسالة لزيدان، الذي يعتمد على كارفاخال بصورة أساسية في مركز الظهير الأيمن مع الملكي.

وسجّل حكيمي هذا الموسم 9 أهداف، وصنع 10 أخرى في 45 مباراة مع أسود الفستيفال في جميع البطولات، في حين شارك كارفاخال مع ريال مدريد في 37 مباراة، وسجّل هدفًا وحيدًا وصنع 7 أخرى، علمًا بأن النجم المغربي لعب كجناح في بعض المباريات.

وتشير بعض التقارير الصحفية الأخيرة، إلى اقتراب النجم المغربي من الرحيل إلى إنتر ميلان هذا الصيف، بعدما لعب موسمين مع دورتموند على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وربما يعتبر حكيمي أن إنتر ميلان سيكون الوجهة الأفضل بالنسبة له، بعدما رفض عرضين من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، خاصة أن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري يلعب دائمًا بثلاثي في خط الدفاع، ما قد يمنح النجم المغربي فرصة اللعب في مركز الجناح الأيمن الذي تألق فيه مع دورتموند.