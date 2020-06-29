رياضة | ضياء السيد لـ"الخليج 365 الرياضي": الدوري مثل أي مؤسسة تعمل بشكل طبيعي والجميع يتعايش مع كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد لـ"الخليج 365 الرياضي": الدوري مثل أي مؤسسة تعمل بشكل طبيعي والجميع يتعايش مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، أن الجميع يتعايش مع فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في جميع المجالات والمؤسسات داخل مصر.

وقال مدرب منتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : "علينا أن نقف جميعاً خلف قرارات الدولة في جميع المجالات، والنشاط الرياضي والدوري العام مثل أي مؤسسة تعمل بشكل طبيعي، حيث أن هناك العديد من الموظفين والعمال داخل مجال الرياضة، والأمر لا يعتمد على لاعب الكرة فقط".

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وواصل : "يجب استئناف الدوري العام في الفترة المقبلة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، وهناك بعض الأندية التي من الضروري أن تراجع قراراتها مرة أخرى".

وأكمل : "اللاعبين حصلوا على فترة راحة كبيرة والعامل البدني سيؤثر على جميع الأندية، وأؤيد استئناف الدوري من أجل عودة الحياة في مصر لطبيعتها بجميع المجالات".

وأختتم ضياء السيد تصريحاته : "أتعجب من موقف الزمالك بشأن إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد، ولكني أتفهم اعتراض بعض الأندية بسبب الأمور المالية أو رغبتهم في الحصول على الإجراءات الاحترازية بشكل أقوى، ويجب أن يساعدهم اتحاد الكرة مع عودة الدوري".