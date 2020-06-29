رياضة | نجم برشلونة يكشف لزملاؤه موعد رحيله عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكشف لزملاؤه موعد رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، لزملاءه في النادي الكتالوني، بقرار رحيله إلى يوفنتوس، بداية من الموسم الجديد، بعد أن أجرى ،فحوصات طبية في مدينة تورينو، أمس الأحد، قبل أن يوقع على عقود انتقاله للبيانكونيري، ومن المتوقع أن تُعلن الصفقة رسميًا اليوم الإثنين.

وتابعت الصحيفة أن آرثر لم يشارك في تدريبات الأمس، بسبب تواجده في تورينو، إلا أنه عاد اليوم ليضع نفسه تحت تصرف كيكي سيتين مدرب برشلونة، قبل يوم واحد من المواجهة الحاسمة أمام أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن آرثر تواجد في تدريبات برشلونة صباح اليوم، وشارك في التحضيرات قبل المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار الليجا.

وأضافت أن آرثر ميلو ألقى كلمة قصيرة قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الكتالوني.