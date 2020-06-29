رياضة | عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الاتحاد السكندري، نتائج المسحة الثانية من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي تم الخضوع لها أول أمس السبت.

وكشفت النتائج، ظهور حالة إيجابية جديدة بالفريق السكندري، ليكون إجمالي الإصابات بالفريق حالتين، بعد أن أظهرت المسحة الأولى، إصابة أسامة العزب قائد الفريق.

وتواصل عمرو الأشلم طبيب الفريق، مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات لعزل اللاعب سواء بالحجر المنزلي أو في المستشفى.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر استئناف الدوري المصري مع اجراء جميع الفرق مسحات الكشف عن حالات فيروس كورونا بين اللاعبين والاجهزة الفنية.