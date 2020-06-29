رياضة | فايلر يستقر على عودة محمد شريف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 03:13 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على عودة محمد شريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة . وكان فايلر قد استقر على عودة لاعب الأهلى المعار لصفوف نادى إنبي محمد شريف بعدما تألق اللاعب فى صفوف الفريق البترولى خلال الموسم الحالي وسجل 9 أهداف ويعد هو ثانى هداف البطولة خلف عبدالله السعيد . ويرغب فايلر فى تدعيم الجانب الهجومى تحسبًا لرحيل رمضان صبحي والتى ستنتهى إعارته بنهاية الموسم الجاري وسيعود لفريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي . وقدم شريف مستوي مميز مع إنبي جعل رينيه فايلر يقرر عودته ويرفض استمرار اعارته خارج الفريق للاستفادة من خدماته الموسم القادم.

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