شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: مجموعة واحدة في مران الأهلي الثلاثاء بمشاركة جميع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر حدد في برنامجه التدريبي إقامة المران يومي الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح مدير الكرة أن التنسيق يتم بشكل يومي بين الجهاز الفني والسويسري رينيه فايلر بشأن موعد التدريبات والبرامج التي يؤديها الفريق.

وخاض الفريق اليوم الاثنين المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

Advertisements