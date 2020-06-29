شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس «كوكا» يتوج بلقب الدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق أولمبياكوس، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن «كوكا»، أمس الأحد، بلقب بطولة الدوري اليوناني، وذلك بعد الانتصار على غريمه التقليدي فريق آيك أثينا بهدفين مقابل هدف.

أحرز يوسف العربي هدف أولمبياكوس الأول في الدقيقة 38، وسجل كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 45، وقلص سيرجيو الفارق بتسجيل هدفا لفريق أيك في الدقيقة 66.

وشارك النجم المصري كوكا في المباراة بالدقيقة 77 عندما دخل بديلًا ليوسف العربي، وساعد زملائه في الحفاظ على التقدم لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ليرفع أولمبياكوس رصيده إلى النقطة 78، بفارق 20 نقطة عن باوك، ليتوج بلقب الدوري للمرة 45 في تاريخه ولأول مرة منذ موسم 2017.