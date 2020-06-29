شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة الثانية.. إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في انبي والاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب اعلن نادي الاتحاد السكندري عن وجود إصابة ثانية بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه بعد اجراء المسحة الثانية اليوم وتم اخطار اللاعب المصاب بعزل نفسه ١٤ يوم ومنعه من الاشتراك في التدريبات. وأعلن نادي انبي عن ظهور حاله واحده مصابة لكورونا بفريق انبي بعد المسحه الثانيه لاحد اللاعبين وتم عزلها واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه والفريق يتدرب مساء اليوم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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