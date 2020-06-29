شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: مواجهات ساخنة.. وفأل حسن لـ«يونايتد» و«الجانرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت أمس الأحد، مباريات الدور ربع نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم، وهي المباريات التي اسفرت نتائجها عن تأهل كل من مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي ومانشستر سيتي لنصف نهائي البطولة.

ونجحت هذه الفرق الـ 4 في تحقيق الفوز خارج قواعدها على كل من نورويتش سيتي، شيفيلد يونايتد، ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على التوالي، في سابقة هي الأولى من 33 عامًا، وبالتحديد منذ نسخة عام 1987 في كأس الاتحاد الإنجليزي عندما تأهلت جميع الفرق الزائرة إلى الدور نصف نهائي من المسابقة وقتها.

وتأهل مانشستر يونايتد وأرسنال إلى نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة رقم 30 في تاريخ البطولة في رقم هو الأكبر لفريق يتأهل إلى نصف نهائي المسابقة، ليتنافس الفريقين على فرصة تحقيق لقب جديد من البطولة التي يمتلك أرسنال الرقم القياسي في الفوز بها (13)، ويليه فريق اليونايتد (12).

وضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع تشيلسي في نصف نهائي المسابقة، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقين في الدور نصف نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد نسخة عام 1996، والتي نجح خلالها مانشستر يونايتد من الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 وأكمل المشوار لنهايته وتوج بلقب المسابقة وقتها.

وأوقعت القرعة أرسنال بمواجهة حامل لقب المسابقة، مانشستر سيتي، في مواجهة غير محببة للفريق اللندني الذي خسر جميع مواجهاته الـ 7 الأخيرة ضد مانشستر سيتي في مختلف البطولات، وبإجمالي نتيجة 20-2، لكن أخر فوز للجانرز على مانشستر سيتي يصادف أن يكون في نصف نهائي كأس إنجلترا في عام 2017 عندما تغلب عليهم في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1 وأكمل المشوار لنهايته ليفوز بلقب المسابقة وقتها.

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