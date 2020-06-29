شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام إسبانيول × ريال مدريد: براعة «بنزيما» تعيد الملكي إلى الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد انتصارًا هامًا خارج قواعده بنتيجة 1-0 على إسبانيول الكتالوني في مواجهة ضمن مباريات الجولة 32 من لاليجا، ليستعيد ريال مدريد قمة ترتيب الدوري بعد يوم واحد فقط من فريق برشلونة، ويتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم.

ولعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة في المباراة من خلال صناعته هدف المباراة الوحيد وبشكل بارع، لينجح زميله البرازيلي كاسيميرو من تسجيل الهدف ويمنح ريال مدريد ثلاث نقاط غالية في صراع اللقب الساخن جدًا هذا الموسم.

وأصبح كريم بنزيما هو ثالث لاعب من لاليجا يصل إلى الرقم 10 أو أكثر على مستوى تسجيل الأهداف (22) وصناعة الأهداف (10) في مختلف البطولات خلال موسم 2019/2020، بعد ليونيل ميسي (سجل 26 وصنع 21) ولويس سواريز (سجل 16 وصنع 11).

وحافظ ريال مدريد على نتائجه المميزة ضد إسبانيول، الجار الكتالوني للغريم التقليدي لريال مدريد، برشلونة، ونجح العملاق المدريدي أمس، في تحقيق الفوز رقم 104 في تاريخ مواجهات الفريقين في لاليجا في عدد انتصارات لم يحققه أي فريق آخر على إسبانيول في تاريخ المسابقة.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه للمرة السادسة عشر هذا الموسم في سجل هو الأفضل على مستوى جميع فرق لاليجا، مع استقبال الفريق لـ 21 هدف فقط في 32 مباراة، وحفاظ الفريق على نظافة شباكه في 50% من هذه المباريات (16).

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