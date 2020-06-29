شكرا لقرائتكم خبر عن «سيزا» يجتمع مع «الشناوي» في نهاية مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في نهاية مران المجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك في نهاية التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمجموعة الأولى صباح اليوم.
وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير، وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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