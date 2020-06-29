شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : صالح جمعة سيشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، إن صالح جمعة لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية غدا، مضيفاً أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في التدريبات الجماعية.
وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.
وقال سيزا لصالح جمعة :"أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية ..ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد:
وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.
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