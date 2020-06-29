شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف تفاصيل حواره مع الخطيب عن من أقرب لبيبو زيدان أم بلاتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد شوبير عبر برنامجه بإذاعة أون سبورت : "كنت قاعد بتفرج مع محمود الخطيب على مباراتين بالدوري الأسبانى وأحنا قاعدين سألته وقولتله قولي بصراحة أنت بتشوف طريقة لعبك أقرب لزين الدين زيدان أكتر ولا بلاتينى وقولتله إن أنا بشوف زيدان أقرب ليه لكنه قالى .. لأ بلاتينى قريب منى أكثر".

وكان بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق ظاهرة كروية في عصره، فقد تُوج بلاتيني بالكرة الذهبية 3 مرات وفاز بكأس الأمم الأوروبية عام 1984 مع فرنسا وتوج بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري عام 1985 مع اليوفنتوس، كما قاد فرنسا لنصف نهائي كأس العالم مرتين.

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أما زيدان فقد خلد اسمه في صفحات التاريخ الفرنسي بعدما قاد المنتخب للفوز بكأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000، وعلى صعيد الأندية حقق نجم بوردو ويوفنتوس وريال مدريد عديد الإنجازات أهمها دوري الأبطال مع الفريق الإسباني والذي حسمه لصالحه بهدف رائع ضد بايرليفركوزن في نهائي البطولة.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.