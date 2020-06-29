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شكرا لقرائتكم مش مجرد نسب.. أستك واحد يجمع إكرامى ورمضونا فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مرانه اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وشهد المران الجماعى للفريق صباح اليوم العديد من اللقطات منها مران على معلول و محمد هانى بالأوزان الثقيلة، فيما تشارك شريف إكرامى مع رمضان صبحى فى المران بـ "استك"، كما تم تعقيم الكرات قبل بدء التدريبات بها .
مش مجرد نسب .. استك واحد يجمع اكرامي ورمضونا
تعقيم الكور
بالاوزان الثقيلة تدريب معلول و وهاني
و قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران المجموعة الأولى الذى انطلق فى الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين، وحرص سيزا على قيادة اللاعبين فى تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدنى الذى استغرق قرابة نصف ساعة، وتضم المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.
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