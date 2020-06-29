شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للسلة يتمسك بإقامة بطولة لأفروليج بمشاركة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولي الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " ودورى المحترفين الأمريكي NBA، فكرة إلغاء منافسات بطولة لأفروليج، والتي يشارك بها 12 فريقا استطاعوا الوصول للتصفيات من بينهم الزمالك.

ورفض مسئولي الفيبا والـ NBA إلغاء البطولة خاصة وأنه تم قطع شوط كبير من المباريات بها حتى وصل عدد الفرق الحاصلة على بطاقة الوصول للتصفيات إلى 12 فريقا.

من جانبه أكد طارق سعيد مدير فريق السلة بنادى الزمالك أن هناك جلسة عقدت خلال الـ 48 ساعة الماضية بحضور ممثل من كل فريق مشارك في التصفيات ، عن طريق الفيديوكونفرانس ، و أكد خلاله القائمين على البطولة بتأكيد إقامتها على أن يتم مخاطبة الدول عن الظروف الصحية وكذلك مدى انحسار الفيروس فيها .

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وأضاف سعيد أن المباريات كان مقرر إقامتها مارس الماضى ، إلا أنه لم يتحدد الموعد الجديد لإقامتها ، مع مد فترة إمكانية إقامتها حتى نهاية العام الجارى ، كما رفض مسئولي فيبا و NBA البدء في نسخة جديدة من البطولة إلا بعد تحديد البطل في النسخة الأولى .

ويقع الزمالك فى مجموعة النيل التى تضم فرق من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق ، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات

وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلهم من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء ،وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى .