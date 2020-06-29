شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يعلن وجود حالة إيجابية بكورونا بين اللاعبين بعد المسحة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادى الاتحاد السكندرى، عن إيجابية حالة واحدة بين اللاعبين، وفقا لنتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق بين إدارة النادى واتحاد الكرة، يوم السبت الماضى، والخاصة بفيروس كوفيد 19 " كورونا ".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال عمرو الأشلم طبيب الفريق، والذى سيتولى التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع محمد سلطان المستشار الطبى للجبلاية، حتى تعافى اللاعب وشفاؤه من الفيروس.

كان طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندري، رفض عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.

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وأظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الاتحاد السكندرى عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا بين أحد اللاعبين رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله، وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة، وكشف يوسف أنه يتمنى أن نأخذ تدابيرنا الاحترازية الكافية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإصابة أحد اللاعبين فجأة ووقتها لن نستطيع أن نفعل شيئا مشيرا إلى أن مسئولو اتحاد الكرة اكدوا انه سيكون هناك مستشفى خاصة لعزل الرياضيين، إلا أننا لم نعرف مكانها حتى اللحظة .