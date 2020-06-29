شكرا لقرائتكم الأهلى يتدرب غدا على دفعة واحدة بتعليمات فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الأهلى، إقامة المران الجماعي غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين.

وخاض الأهلي اليوم الاثنين المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من : رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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ويشهد مران الغد مشاركة صالح جمعة في التدريب الجماعي حيث عقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة :"أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية ..ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد:

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.