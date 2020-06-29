شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تطبيق قائمة الـ25 في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، العودة إلى قائمة الـ25 لاعبا فى دورى الموسم المقبل بدلا من قائمة الـ30 لاعبا، لاسيما بعد قرار اللجنة الخماسية أمس باعتماد إقامة دورى مواليد 99 فى الموسم المقبل، بناء على توصية من شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.

واستعرضت أمس اللجنة الخماسية الخطة الفنية المقدمة من شوقى غريب لاستعدادات الفريق للمشاركة فى نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل، ووافقت بالتنسيق مع د. محمود سعد المدير الفنى للاتحاد على اقامة دورى الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين فى الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبى المنتخب الأولمبي، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأولمبي.

ويعلن محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة عن الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وارسالها إلى الأندية .

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الرياضة الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،ت عقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.