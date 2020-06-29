شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تجديد عقد لاعب السلة أنس أسامة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولى نادى الزمالك فى تجديد عقد أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة، ليستمر مع الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق سليم .

ووقع اللاعب على العقد الجديد لمدة موسمين، ليبقى فى الفريق الأبيض موسمى 2020/2021 و2021/2022، حيث كان اللاعب محترفا فى دورى الجامعات الأمريكية، وعاد الموسمين الماضيين، وبعد تقديم أداء ومستوى مميز مع فريقه تم تجديد التعاقد معه .

ورحب اللاعب بتجديد العقد، فى ظل رغبته فى الاستقرار بمصر، خاصة وأنه ينتظر مولودا من زوجته الأمريكية، والتى تقيم معه بمصر، بالإضافة إلى رغبة اللاعب الاستمرار فى ناديه، خاصة وأنه ابن الزمالك قبل السفر لأمريكا .

Advertisements

ومن المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع صفقتين من العيار الثقيل فى كرة السلة، فى ظل المفاوضات التى يقودها أحمد عاد لعبد الفتاح والمسئول عن ملف السلة فى النادى، مع التكتم على تفاصيل خوفا من تدخل أطراف تفسد المفاوضات .

كان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أعلن أنه تقرر انطلاق دورى السلة فى منتصف أغسطس المقبل على أن ينتهى بعد انطلاقه بـ 20 يوما، على اقل تقدير، مشيرا إلى انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اى إعاقة، مشددا على أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.