تحقيق نجم مانشستر سيتي لرقم مميز

قام الشاب فيل فودين بالعمل على مواصلة نجاحه وتألقه مع فريقه مانشستر سيتي وذلك بعد أن قام بالمساهمة في التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك على حساب نيوكاسل يونايتد 2 مقابل لا شيء وذلك في يوم الأحد في الدوري ربع نهائي.

واستطاع أن يشارك في الشوط الثاني من اللقاء من أجل أن يقوم بصناعة الهدف الثاني للفريق والذي قام بإحرازه النجم الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك في الدقيقة رقم 68، ومن الجدير بالذكر أن فودين استطاع أن يساهم في تسجيل سبعة أهداف في حوالي ستة مباريات خاضها في مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي بحوالي ثلاثة أهداف وأربعة تمريرات حاسمة.