شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد أنس أسامة لاعب فريق السلة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد أنس أسامة، لاعب فريق كرة السلة ، ليستمر مع الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق سليم.

ووقع اللاعب على العقد الجديد لمدة موسمين ليبقى في الفريق الأبيض موسمى 2020/2021 و 2021/2022، حيث كان اللاعب محترفا في دورى الجامعات الأمريكية، وعاد الموسمين الماضيين وبعد تقديم أداء ومستوى مميز مع فريقه تم تجديد التعاقد معه .

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ورحب اللاعب بتجديد العقد فى ظل رغبته فى الاستقرار بمصر، خاصة أنه ينتظر مولودا من زوجته الأمريكية التى تقيم معه بمصر، بالإضافة إلى رغبة اللاعب الاستمرار فى ناديه، خاصة أنه ابن الزمالك قبل السفر لأمريكا .

ومن المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع صفقتين من العيار الثقيل في كرة السلة ، في ظل المفاوضات التي يقودها أحمد عادل عبد الفتاح المسئول عن ملف السلة في النادى ، مع التكتم على تفاصيل خوفا من تدخل أطراف تفسد المفاوضات .

كان مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة أعلن أنه تقرر انطلاق دوري السلة في منتصف أغسطس المقبل علي أن ينتهي بعد انطلاقه بـ 20 يوما، علي اقل تقدير، مشيرا الي انه يتمنى استمرار البطولة دون وجود اي إعاقة، مشددا علي أن الاتحاد ملتزم بالاكواد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بلعبة السلة.