شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن سلبية المسحة الثانية للاعبى الفريق.. وحالة واحدة بين العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، سلبية نتيجة المسحة الثانية للكشف عن كورونا للاعبى الفريق، والتى تم أخذها السبت الماضي فى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتبعها اتحاد الكرة مع الأندية استعداداً لعودة النشاط الرياضى يوليو المقبل بعد فترة التوقف الطويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أن حالة واحدة فقط هى التى ظهرت إيجابية بين العمال فى النادى وتم عزلها منذ إعلان نتائج المسحة الأولى.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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من جهته، كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة فى استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفنى و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أننى أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفنى للفريق.